De Laet à propos du but encaissé : "Ça commence par moi, je perds le ballon à 70 mètres du but"

L'Antwerp a concédé une nouvelle défaite lors de son déplacement à Charleroi et sans marquer le moindre but. Ritchie De Laet se rend compte que tout doit repartir dans la bonne direction après le maigre 6 sur 18.

Sur ses cinq derniers matchs, l'Antwerp en a perdu trois, une véritable claque pour une équipe qui avait lancé sa saison sur une incroyable dynamique et qui paradait en tête du classement pendant plusieurs semaines.

Ce dimanche, la défaite à Charleroi a de nouveau fait mal aux hommes de Mark Van Bommel. Ritchie De Laet était à la base du but encaissé: "Je dois faire mieux, ça commence effectivement par moi. Mais je perds le ballon à 70 mètres du but. Ensuite, ils ont la voie libre, ils peuvent écarter le ballon et quelqu'un peut frapper librement. Si nous marquons en premier, on ressort gagnant. Mais c'est aussi la grande différence par rapport à notre belle série : nous sommes beaucoup moins efficaces".

Entre-temps, l'Antwerp a pris sept points de retard sur Genk après cette maigre série. "Ce n'est pas bon mais il y a désormais une certaine pression pour les deux prochains match. La semaine prochaine à domicile contre Anderlecht, c'est déjà un tournant."