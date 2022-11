On ne retient pas les leçons de l'Euro 2020

Est-ce qu'il faut partir avec Romelu Lukaku à la Coupe du Monde s'il n'est pas à 100% ? Le passé récent nous a montré que ce n'était pas la bonne solution.

La nouvelle est tombée ce mardi, même si elle doit encore être totalement confirmée : la rechute de Romelu Lukaku n'est pas anodine et l'attaquant des Diables Rouges ne rejouera plus avec l'Inter Milan et se fixe comme objectif la prochaine Coupe du Monde. Non pas le premier match contre le Canada, mais plutôt le second face au Maroc.

Quand on y pense, on peut se dire que c'est bien de pouvoir compter sur Big Rom pour la suite de la compétition, mais avec quel rythme ? Avec quelle condition ? Et surtout avec quelle certitude qu'il ne rechute pas en pleine compétition ?

Cela fait beaucoup de questions et on se croirait revenus au mois de mai 2021. À quelques semaines de l'Euro 2020, Kevin De Bruyne soignait un orbite fracturé pendant que Eden Hazard tentait de revenir de sa blessure et essentiellement de son opération. Les deux joueurs étaient dans la sélection et ce ne fut pas une grande réussite, surtout concernant Eden Hazard. D'autres nations s'y sont aussi essayées par le passé, comme la France avec Zidane en 2002 : une catastrophe. Pareil concernant Diego Costa en 2014 avec l'Espagne, ou encore Mo Salah en 2018.

Est-ce que les Diables Rouges ont besoin de Romelu Lukaku ? Oui ! Est-ce une bonne idée de le sélectionner alors qu'il n'est pas à 100% et qu'il y a un doute sur son physique ? L'avenir nous le dira.