Vadis Odjidja : "Possible de se qualifier, mais quand on voit nos difficultés à marquer..."

Une victoire contre Molde permettrait à La Gantoise de passer l'hiver européen.

Rencontre capitale ce jeudi pour La Gantoise. Les Buffalos reçoivent Molde et peuvent se qualifier pour le tour suivant en cas de victoire. En conférence de presse, Vadis s'est félicité d'être toujours en lice pour la qualification, même si cette dernière ne sera pas aisée à obtenir. "Nous savions ce dont on avait besoin pour rester dans la course lors du dernier match" commente Vadis en référence au partage de la semaine dernière sur la pelouse des Shamrock Rovers.

En difficulté depuis le début de la saison, les Buffalos veulent absolument décrocher leur qualification pour reprendre du poil de la bête. "Un partage nous permettait de rencontre Molde à domicile dans une finale pour la qualification. Nous voulons vraiment passer. Je pense que c'est un adversaire jouable, mais aucun match n'est gagné d'avance. Quand on voit nos difficultés à marquer contre les Shamrock..." conclut Vadis.