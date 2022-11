Le maintien de Will Still à la tête du Stade de Reims se précise

Assurant l'intérim depuis le licenciement d'Oscar Garcia, Will Still fait l'unanimité au Stade de Reims.

Fin octobre, le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, expliquait qu'une décision allait être prise après la trêve de la Coupe du monde concernant Will Still. "Soit on recrute un entraîneur diplômé et il (Will Still) reprend son poste d'adjoint, soit on décide de payer l'amende de 25 000 euros par journée." L'amende évoquée par Caillot était relative au fait que Still ne disposait pas du diplôme requis.

Reims n'a pas perdu un seul des cinq matchs avec Still à sa tête. La volonté du board rémois serait désormais, selon RMC Sport, de le maintenir en poste. Si le jeune entraîneur aurait entamé des démarches pour obtenir le diplôme, le média révèle que Reims penserait à recruter un adjoint, qui lui dispose de ce diplôme, afin de créer un binôme. Une autre solution envisagée serait, afin d'éviter 600 000 euros cumulés d'amende, de demander une dérogation en faisant valoir que Still est inscrit pour les prochaines sessions de validation dudit diplôme.