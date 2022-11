Un ancien d'Anderlecht voit s'envoler ses chances de participer à la Coupe du monde

Monté au jeu en fin de match et buteur contre Dortmund ce mardi (2-0), Lukas Nmecha manquera la Coupe du monde.

Nico Kovac, coach de Wolfsburg, avait d'abord rassuré sur l'état de santé de son attaquant. Mais les nouvelles ont ensuite été bien moins bonnes : Nmecha souffre d'une déchirure au tendon rotulien du genou droitk, a communiqué son club.

L'attaquant allemand sera absent "plusieurs semaines", ce qui le privera sans nul doute d'une participation à la Coupe du monde. "C'est dommage que Lukas rate le dernier match de compétition cette année et ne puisse pas non plus assister à la Coupe du monde au Qatar", a confirmé le directeur général de Wolfsburg, Jörg Schmadtke.

Un coup dur pour Nmecha, qui évolue sous les couleurs de l'équipe nationale de l'Allemagne depuis novembre 2021 (7 sélections) et était repris dans la préselection par Hansi Flick.