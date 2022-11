Roberto Martinez revient sur la non-sélection de Dedryck Boyata : "Ce fut la décision la plus difficile"

Le verdict est tombé : Roberto Martinez a décidé de ne pas reprendre Dedryck Boyata pour la Coupe du monde au Qatar. Un crève-cœur pour le défenseur central aux 31 caps chez les Diables, mais aussi pour son sélectionneur.

Roberto Martinez a eu plusieurs choix cornéliens à faire afin de constituer son groupe des 26. "Je ne vais pas mentir : ça a été le plus dur. Plusieurs joueurs ne font pas partie de la liste et cela a été très difficile de ne pas les reprendre. Parce qu'ils ont été totalement dévoués envers l'équipe nationale et qu'ils ont eu un gros rôle en qualifications. Mais il faut trouver le juste équilibre entre les moments de forme et les joueurs qui pourront jouer dans une période de temps très courte.

"Nous laissons de nombreux joueurs sur le côté. Certains avec de l'expérience, d'autres avec beaucoup de potentiel. Je pense que le groupe repris est bien varié. J'attends de chaque joueur qu'il soit prêt pour prétendre à un rôle dans sa position."

"Mais la décision la plus difficile a été de ne pas reprendre Dedryck Boyata", a confié le sélectionneur national en conférence de presse. "Parce que son engagement en équipe nationale a été exemplaire. Mais en ce moment nous devons minimiser les risques de problèmes médicaux (...) Nous devons aussi trouver le bon mix entre des bons jeunes et ce que peuvent leur apporter des défenseurs plus expérimentés en les guidant. Ici, les jeunes pourront apprendre de l'expérience de Dendoncker, Alderweireld et Vertonghen."

"J'ai parlé avec Dedryck", a ensuite précisé Martinez. "C'est sans doute la partie la plus compliquée de mon travail. C'est facile de choisir un joueur et de lui offrir la chance d'une vie. Mais je dois travailler avec honnêteté, avoir le sens des responsabilités. Ce n'est pas une partie de plaisir mais c'est nécessaire. Dedryck a réagi de manière exemplaire, comme d'habitude. Il a réagi comme un vrai capitaine. Il se sent très proche de l'équipe nationale et il n'a rien fait de mal ou pour ne pas aller à la Coupe du monde. C'est la réalité. Vous devez faire des choix en fonction de l'équilibre de l'équipe, de l'opposition que vous allez rencontrer, de ce dont vous avez besoin. Et c'est la partie la plus compliquée de ce travail."