Serie A : la Lazio enchaine et retrouve le podium

La Lazio garde le rythme suite à sa victoire dans le derby.

La Lazio accueillait le promu Monza, et s'en est remis à un but de Luka Romero (69e) pour enregistrer un six sur six en Serie A.

L'ancien joueur de Mallorca a inscrit l'unique but de la partie et permet aux Romains de rester solidement installés sur le podium, repassant devant la Juventus qui l'a également emporté un peu plus tôt.

La Lazio défiera justement la Juve ce dimanche. Monza reste 15e.