La Juventus étrille la Lazio

La Juventus dépasse ainsi la Lazio et se classe 3e de Serie A avant la trêve.

Grâce à des buts de Kean (43 et 54e) et de Milik (90e), la Juventus s'est défait de la Lazio de Rome ce dimanche soir. Les Turinois prennent ainsi un point d'avance sur leur adversaire du soir et sont désormais 3e du classement, avant la trêve internationale.

Les hommes d'Allegri ont visiblement décidé de se concentrer sur le championnat après leur élimination en Ligue des Champions. Et ça marche ! Les Juventini viennent d'enchaîner leur 6e succès de suite en Serie A.