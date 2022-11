Erling Haaland donne ses quatre favoris pour le Mondial

L'attaquant de Manchester City ne participera pas au tournoi avec la Norvège.

A quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, Erling Haaland a été interrogé par la BCC sur ses grands favoris pour le tournoi. Le joueur de Manchester City voit quatre nations sortir du lot et qui pourraient prétendre au sacre : "Je dirais le Brésil, l’Argentine, la France et peut-être l’Angleterre".

Malheuresement, il ne sera pas de la partie et devra se contenter de regarder le Mondial à la télévision puisque la Norvège n'est pas qualifiée après avoir terminé derrière les Pays-Bas et la Turquie lors des qualifications.

"J’aurais aimé jouer la Coupe du monde, bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais en profiter pour me reposer et je vais m’entraîner. Je vais me préparer pour le rester de la saison afin d'être prêt pour le prochain match après la trêve."