Un Belge fait ses premiers pas en équipe A au Bayer Leverkusen !

La Coupe du Monde ne signifie pas l'arrêt des clubs, c'est le cas du Bayer Leverkusen qui effectue un stage aux USA et a affronté l'équipe de St Louis (MLS). Xabi Alonso n'a pas vraiment fait tourner l'équipe mais a appelé, parmi les jeunes, Madi Monamay, un défenseur central belge de 16 ans et d'1m98. Il a joué toute la seconde mi-temps au côté de Jonathan Tah pour contribuer à la victoire des siens 3-0.

On peut maintenant espérer le voir apparaitre en Bundesliga pour un Bayer qui a beaucoup de maux défensifs cette saison.

⚽️ Back to the game. We start into the second half with four changes.



Niklas is in goal now, Moussa, Nadiem and Madi enter the pitch.

Kerem, Karim, Joshua and Andrey are done for today.