Le stade se vide pendant la deuxième mi-temps du Qatar (photos)

Une bien curieuse entrée en matière pour cette Coupe du Monde.

Lors de ce Qatar-Equateur inaugural, la deuxième mi-temps s'est jouée sans grand suspens, tant le pays hôte semblait impuissant face à son adversaire équatorien. Et cela s'est fortement ressenti dans le stade : dès le début de la deuxième mi-temps, les tribunes ont commencé à se vider. Plus la fin de match approchait, plus les vagues de spectateur quittant le stade se faisaient nombreuses. Au-delà de la prestation de l'équipe, volià qui fait tache pour l'image du Qatar, mise à rude épreuve pour ce rendez-vous planètaire.