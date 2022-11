Cristiano Ronaldo réagit à sa fin de parcours à Manchester United

C'était la bombe, pas si surprenante toutefois, de cette semaine : Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est fini.

Après son interview choc donnée à The Sun, Cristiano Ronaldo ne pouvait certainement pas espérer retourner à Manchester United comme si de rien n'était. Le club mancunien a pris des mesures : CR7 n'est plus un Red Devil. Le Portugais a réagi à ce licenciement, à deux jours des débuts de la Seleçao contre le Ghana.

"Suite à des discussions avec Manchester United, nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin à mon contrat plus tôt. J'aime Manchester United et j'aime les supporters, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment est venu pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l'équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l'avenir", lit-on dans le communiqué de Cristiano Ronaldo publié ce mardi soir.