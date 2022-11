La FIFA va désormais autoriser les drapeaux arc-en-ciel dans les stades de la Coupe du monde

Un volte-face de l'organisation, sous la pression de plusieurs fédérations.

Selon The Independant, la FIFA aurait décidé de ne plus interdire le port du drapeau arc-en-ciel, signe de soutien à la communauté LGBTQ+, dans les stades de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ainsi, les supporters portant ces signes ne seront plus interdits de stade et les drapeaux ne seront plus confisqués par le personnel du sécurité sur place.

Le journal ajoute que cette décision aurait été prise suite à la pression de plusieurs fédérations nationales, ayant menacé de quitter l'instance en cas de maintien de cette politique.