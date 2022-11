L'entraîneur du Ghana furieux : "Pourquoi ? Juste parce que c'est Ronaldo"

Le Ghana a longtemps résisté au Portugal, mais s'est finalement incliné 3-2.

La partie entre le Portugal et le Ghana a offert cinq buts dans la dernière demi-heure. Cristiano Ronaldo ouvrait le score sur penalty, mais la faute considérée comme légère, fait parler d'elle.

Après le match, l'entraîneur des Black Stars Otto Addo était visiblement furieux de la décision du penalty accordé par l'arbitre Ismail Elfath au Portugal, qui a mené à l'ouverture du score.

La VAR n'est pas intervenue, au grand dam d'Addo : "L'arbitre a donné un penalty alors que ce n'en était pas un. Tout le monde a vu ça. Pourquoi ? Juste parce que c'est Ronaldo", a déclaré l'Allemand d'origine ghanéenne au micro de beIN Sports.

C'est surtout l'absence d'intervention du VAR qui a irrité Addo : "Je ne sais pas pourquoi la VAR n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'explication. Il y avait même une faute sur nous. Il n'y a eu aucun contact entre les joueurs. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient ?"

Cette défaite laisse le Ghana à la dernière place du Groupe H, et le Portugal en tête avec trois points. L'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0 plus tôt dans la journée.