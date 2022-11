"Réunion de crise" chez les Diables ce lundi : de nombreuses tensions seraient nées dans le vestiaire

Au lendemain de la défaite cataclysmique contre le Maroc, l'ambiance semble être délétère chez les Diables Rouges.

Il y a d'abord eu les déclarations de Jan Vertonghen après le match, feignant de rerpocher les dires de plusieurs cadres qui avaient ironisé - ou totalement assumé, comme De Bruyne - que l'équipe était trop viellissante pour remporter un grand tournoi.

Roberto Martinez a lui aussi déclaré qu'il y avait des tensions dans le groupe et que tous les joueurs n'étaient pas convaincus qu'ils pouvaient l'emporter jeudi, face à la Croatie.

Selon L'Equipe, l'ambiance au sien du groupe ne s'arrange pas chez les Diables Rouges puisqu'une réunion de crise s'est tenue ce lundi entre les cadres et le staff au centre d'Abu Samra.

Le journal affirme qu'une "vive altercation" se serait déroulée après la défaite de dimanche entre les joueurs. Vertonghen aurait reproché, en interne cette fois-ci, à plusieurs joueurs (De Bruyne et Hazard, donc) d'avoir évoqué la "lenteur" de la défense auprès des médias. Lukaku aurait dû jouer les médiateurs et calmer les esprits.

L'Equipe met en lumière plusieurs tensions entre Diables Rouges, tels que De Bruyne et Courtois - ce qui dure depuis des années -, Lukaku et Batshuayi, mais aussi entre Trossard et Hazard. Concurrents sur le terrain, ces deux-là "ne s'adresseraient plus la parole".

Ambiance, à trois jours d'un match ô combien décisif face à la Croatie.