Thomas Müller ravi : "Pas le match le plus propre, mais 1-1 contre un favori"

L'Allemagne est revenue au score en fin d'un match très disputé et attrayant contre l'Espagne. De quoi satisfaire Thomas Müller.

Thomas Müller est l'un des Allemands les plus expérimentés du groupe actuel, et sait donc à quel point le petit point pris face à l'Espagne peut rapporter gros. "Ce n'était pas notre match le plus propre, mais nous avons tout mis dans la balance face à une très bonne équipe d'Espagne", se réjouit l'attaquant du Bayern Munich. "Il faudra hausser notre niveau de jeu face au Costa Rica, c'est clair, mais nous sommes en position pour nous hisser en 8es de finale".

Battue lors du premier match face au Japon, l'Allemagne a été dominée dans le jeu par la Roja, mais a prouvé qu'elle n'était pas morte. "Nous faisons un match nul face à l'un des favoris de la compétition", pointe Müller.