Un international néerlandais vers Manchester United

Avec 2 buts sur ses 2 premiers matchs en Coupe du monde, Cody Gakpo confirme toutes les attentes autour de lui.

Déjà pisté par le club anglais cet été, l'accord finalement trouvé pour Antony a finalement rompu le possible transfert de Cody Gakpo vers les troupes d'Erik Ten Hag. Mais avec le départ acté de Cristiano Ronaldo, le club anglais cherche un nouveau avant centre et le nom du joueur du PSV revient à la charge.

Le problème est le prix du joueur, celui-ci risque d'augmenter par rapport au 55 millions initiaux du mercato estivale. En effet, le joueur du PSV se montre dans cette Coupe du monde et réalise une saison tonitruante avec 17 buts et 18 passes décisives en 31 matchs. De plus, le PSV joue le titre et ne voudra pas vendre une de ses pièces maîtresses en janvier. La question est de savoir si Manchester United serait prêt à écouter Ten Hag et mettre le prix fort ou prendre un remplaçant de 6 mois à CR7.