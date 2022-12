Didier Drogba prend la défense de Romelu Lukaku

Certains pointent du doigt la responsabilité de Big Rom dans l'élimination de la Belgique de la Coupe du monde après son partage face à la Croatie (0-0) jeudi.

La Belgique est éliminée dès la phase de groupes du Mondial 2022. Un échec que certains mettent sur le dos de Romelu Lukaku, auteur de nombreux ratés face à la Croatie.

Didier Drogba a tenu à défendre le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. "C’est vrai qu’il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois rencontres. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui n’a pas joué depuis deux ou trois mois et qui est en difficulté depuis un peu plus d’un an. Avec le nombre d’occasions qu’il s’est procurées après sa entrée au jeu, ça prouve surtout que la Belgique avec un Lukaku fit, ce n’est pas la même équipe", a déclaré la légende ivoirienne au micro de la RTBF.