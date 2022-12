La célébration "particulière" de Vlahovic lors de Suisse - Serbie

Le match fou entre la Serbie et la Suisse, avec quatre buts durant la première période qui s'est achevée sur le score de 2-2, a donné lieu à un moment encore plus dingue concernant Dusan Vlahovic. L'attaquant de la Juventus s'est retrouvé ces derniers jours au centre d'une rumeur de relation avec... la femme de Predrag Rajkovic, le gardien serbe.

Marquant un but dans cette première période folle, le buteur serbe s'est saisi vigoureusement... les parties intimes pour les exhiber à travers le short. Pas très classe.

Dusan Vlahović reaction after scoring… and after so many fake rumours about his private life. 🇷🇸 #Qatar2022 pic.twitter.com/N2od2me4vT