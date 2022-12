La Juventus et la relégation, bis repetita ? "L'enquête la plus lourde de l'histoire du club"

La Juventus est visée par une enquête dans le cadre de l'affaire Prisma, impliquant notamment des comptes truqués.

Suite à l'ouverture de cette enquête, le président, Andrea Agnelli, et le vice-président, Pavel Nedved, ainsi que l'ensemble de la direction et du conseil d'administration a démissionné de la Juventus.

Le club se serait rendu coupable de plusieurs irrégularités financières durant la période du Covid, versant notamment plusieurs mois de salaire à Maurizio Sarri et ses joueurs alors que ces derniers avaient publiquement déclaré y renoncer.

Invité par la radio Rai1, le juriste et expert en droit du sport, Mattia Grassani, a comparé les sanctions possibles de cette enquête et celles résultant du Calciopoli en 2006, qui avait vu la Juve être reléguée et perdre deux titres.

"Je pense que c'est l'enquête la plus lourde de l'histoire de la Juventus, encore plus lourde que celle du Calciopoli en 2006. Le comportement illégal dont ils sont accusés est sans précédent", a assuré Grassani. "Sur le plan sportif, ils risquent plus que l'amende ou une sanction modeste. Tout cela pourrait conduire à une lourde sanction car le règlement stipule que s'il y a altération de documents, comme des papiers privés, cela peut entraîner des conséquences supérieures à une simple sanction."

Selon ce que le règlement dispose, la Juventus peut purement et simplement être "exclue" : "cela peut conduire à la relégation et même à la perte du Scudetto."

Grassani affirme que la Juventus pourrait perdre le titre de champion lors de la saison 2019-2020, comme cela s'était donc produit en 2006.