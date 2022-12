L'ancien Brugeois Sofyan Amrabat aux anges : "Je suis resté éveillé jusque 3 heures du matin la veille du match"

Alors que son passage en Venise du Nord n'avait pas été une franche réussite, le joueur de la Fiorentina impressionne depuis le début de la compétition.

Ce mardi, le Maroc a créé l'exploit face à l'Espagne et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Les Lions de l'Atlas deviennent la quatrième nation africaine à rejoindre ce stade de la compétition. Un événement d'une importance capitale pour ce peuple de football, que les joueurs ne voulaient manquer pour rien au Monde.

Diminué les heures et les jours précédant la rencontre, Sofyan Amrabat a tout fait pour pouvoir tenir son rang, comme il l'explique lors de son interview d'après-match. "Je suis très ému. Il était question de savoir si j'allais pouvoir jouer ou non. La nuit dernière, je suis resté éveillé avec les soigneurs jusqu'à 3 heures du matin et j'ai reçu une nouvelle injection avant le match. Je ne peux pas abandonner mes coéquipiers et mon pays."

Cela a porté ses fruits, puisque le joueur de la Fiorentina a livré une nouvelle prestation remarquable, comme lors de la phase de poules. Une évolution énorme depuis son passage au Club de Bruges (2019-2020) où le joueur désormais âgé de 26 ans n'avait pas vraiment fait l'unanimité.