Après la large victoire face à l'Olympique Lyonnais (3-0), le coach d'Arsenal a évoqué le cas de son attaquant brésilien en conférence de presse.

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a donné des nouvelles de Gabriel Jesus (25 ans), blessé avec la sélectionne brésilienne, au Qatar lors de la Coupe du Monde. L'attaquant sera out pendant plusieurs semaines, lui qui a dû se faire opérer au genou après s'être blessé durant le Mondial. "Nous savons qu'il avait besoin d'une intervention au genou et nous devons prendre au jour le jour, semaine après semaine et voir où cela nous mène. Nous avons beaucoup de joueurs, nous avons beaucoup de joueurs de l'académie. Nous avons des joueurs qui peuvent performer et nous apporter de la régularité pour nous maintenir ou même nous améliorer. Je pense que mon équipe est vraiment bonne, et malheureusement nous avons eu des blessures, mais nous verrons ce que nous pouvons faire pour être plus forts", a expliqué le technicien espagnol dans des propos rapportés par Football London.

Pour le remplacer, l'ancien médian estime qu'il prendra la décision nécessaire selon les besoins. "Nous examinerons les options et essaierons de prendre les bonnes décisions. Nous regardons l'équipe et voyons quelles sont les options dont nous disposons avec les joueurs dont nous disposons."