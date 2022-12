Le message de Wayne Rooney à Harry Kane

Drôle de soirée pour Harry Kane, samedi contre la France. L'attaquant de Tottenham a d'abord assuré sa place dans l'histoire du football anglais avant de manquer le penalty qui aurait permis à l'Angleterre de rêver des demi-finales du Mondial 2022.

Désormais co-meilleur buteur de la sélection anglaise avec 53 buts, le capitaine des Three Lions aura du mal à digérer son penalty loupé en fin de match contre les Bleus.

Mais il peut compter sur le soutien de Wayne Rooney pour passer cette épreuve. "Félicitations à Harry Kane qui a égalé mon record. Il sera bientôt devant moi et je ne peux pas espérer quelqu'un de mieux pour battre mon record. Garde la tête haute, Harry", insiste Rooney sur Twitter.

Absolutely gutted for the lads but proud of the way they’ve played this tournament and they should be proud. Congratulations to @HKane on equalling the record, he’ll be on his own soon and couldn’t think of anyone better to take over. Keep your head up Harry 💪🏼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England