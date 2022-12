Lionel Messi ne s'arrête pas là : il portera encore le maillot de l'Argentine !

Il l'avait dit avant la rencontre : "Ce dimanche, je disputerai ma dernière rencontre sous le maillot de l'Argentine". Cependant, il ne semble pas que ce soit le cas. Il aurait dit, quelques minutes après la victoire de son pays face à la France, tout le contraire.

"Je n'arrête pas l'équipe nationale, je veux jouer en tant que champion", aurait-il déclaré à un journaliste argentin.

Le coup de l'émotion ? Une vraie décision ? La réponse sera donnée dans les prochains jours.

🚨🚨 Messi: “I’m not retiring from the National Team. I want to continue playing as a champion.” tells @gastonedul 🗣️🏆