Pep Guardiola : "Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps"

Récent champion du monde, Lionel Messi s'est attiré les éloges de son ancien entraîneur au FC Barcelone.

La veille du match de Carabao Cup entre City et Liverpool (jeudi, 21h), Pep Guardiola a été questionné sur Lionel Messi, qu'il a bien connu au FC Barcelone. Pour lui, le débat n'est plus permis : Messi est le plus grand de tous les temps, le G.O.A.T.

"Tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps", a répondu Guardiola. "Bien sûr, des gens ont vu jouer Pelé, Di Stefano ou Maradona et sont sentimentalement attachés à ce qu'ils ont fait comme joueurs. Mais je ne pense pas qu'un footballeur puisse rivaliser avec ce qu'a fait Messi."

"Et je n'aurais pas changé d'avis même si, dimanche, Léo n'avait pas gagné la Coupe du monde. Ce triomphe est juste la cerise sur le gâteau d'une incroyable carrière !", a assuré le coach espagnol.