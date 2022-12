L'entourage de Karim Benzema continue d'attaquer l'Equipe de France

Karim Benzema avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022. Le lendemain de la défaite de la finale perdue par la France, il avait annoncé sa retraite internationale dans des circonstances mystérieuses.

La question se posait en effet d'un retour de Benzema dans le groupe français durant la Coupe du monde, lui qui n'avait pas été remplacé par Didier Deschamps. Mais les deux camps n'ont jamais clairement communiqué à ce sujet, Benzema multipliant les posts énigmatiques sur les réseaux et Deschamps évitant plusieurs fois la question.

L'agent de Benzema, Karim Djaziri, l'affirme quant à lui : son joueur était apte pour revenir à la Coupe du monde. Il avait déjà récemment réagi à la publication du carnet de bord de Guy Stéphan, assistant de Deschamps. "Une semaine après son départ, Karim Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir, la vérité arrive", avait écrit l'agent sur Twitter.

Ce mardi, il en a remis une couche et publié ce qui permettra selon lui de mettre la lumière sur cette histoire. "J'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Karim Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc !", écrit-il, joint aux images d'une radio de la jambe de son joueur - réalisée à l'hôpital Aspetar de Doha. "Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?"