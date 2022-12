Les Johan 1892, 6e club de supporters officiel pour porter le RFC Liège vers la montée

Une aide bienvenue dans une saison déterminante.

Le RFC Liège ne s'en cache pas : le seul et unique objectif du club est de retrouver le football professionnel la saison prochaine après 25 ans de disette. Dans cette Nationale 3 à trois montants, le Matricule 4 figure actuellement à la deuxième place, avec un point de retard sur le Patro Eisden et cinq unités d'avance - mais un match de plus - sur La Louvière.

Pour cette deuxième partie de saison déterminante, Gaetan Englebert et ses joueurs pourront compter sur un soutien supplémentaire venu des tribunes. En effet, les Johan 1892, représentés par Megan Dubois, et le directeur général Pierre François ont signé ensemble la Charte au Sainte-Walburge, annonce le club liégeois sur ses réseaux sociaux.

Après Sang&Marine, M4, Section Naniot, Matricule 4 Basse Meuse et Matricule 4 Nord Luxembourg, voilà donc un 6e club de supporters ayant signé la charte afin d'être officiellement reconnu par le club.