Une reprise de Ligue 1 en mode mineur

Les deux matchs avancés de la 16e journée de Ligue 1 se jouaient ce mercredi après-midi.

Ajaccio se déplaçait à Angers ce mercredi. Les Angevins, sans les sensations marocaines de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, ont été surpris par les Corses. Un penalty de Belaili à la 40e aura suffi à Ajaccio, qui se donne de l'air aux abords de la zone rouge. Thomas Mangani, légende d'Angers et suivi fut un temps par le Standard, joue-là un bien mauvais tour à ses anciennes couleurs. Angers est toujours englué à la dernière place du classement, avec 6 points de retard sur le premier non-relégable. Le SCO n'a plus pris un point en championnat depuis 8 matchs, c'était...le 30 septembre dernier.

Troyes, sans Ike Ugbo (sur le banc, ex-Genk) et Nantes, avec Castelletto (ex-Bruges) tous deux revenus de la Coupe du monde, ont partagé l'enjeu (0-0). L'ancien Gantois Moses Simon était, comme bien souvent, titulaire avec les Nantais. Troyes est 13e avec 15 points. Dans ce bas de classement très serré, Nantes est en grand danger. Les hommes de Kombouaré sont à égalité de points avec Auxerre (14 points), premier relégable.

Les Auxerrois jouent d'ailleurs en ce moment face au Monaco de Philippe Clement. Lille se déplace à Clermont à 19h, tandis que le Strasbourg de Matz Sels s'en va défier le PSG au Parc des Princes à 21h.