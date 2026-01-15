Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Juste avant le Mondial 2026, la Belgique devrait disputer un match amical contre la Tunisie, une préparation idéale en vue de son affrontement contre l'Égypte.

Avec la qualification officielle de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 et le tirage au sort désormais connu, l’Union belge peut se concentrer sur la préparation logistique de l’événement.

Le camp de base des Diables Rouges a été choisi, et l’heure est venue de planifier les matchs amicaux pour préparer l’équipe à la compétition, face à des adversaires similaires à ceux qu’elle affrontera lors du Mondial.

La Belgique contre la Tunisie en amical avant la Coupe du monde ?

En mars, Rudi Garcia et ses hommes effectueront un premier déplacement en Amérique du Nord pour défier les États-Unis et le Mexique, une manière de prendre leurs marques sur le continent.

Ces deux rencontres ne refléteront toutefois pas le profil des futurs adversaires des Diables, à savoir l’Iran, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte.

Selon Radio Mosaique FM, l’Union belge serait par ailleurs en train de programmer un autre match amical contre la Tunisie. Si le lieu de la rencontre n’a pas encore été fixé, celle-ci devrait se dérouler en Europe, peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Tunisie
Belgique

Plus de news

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Leysen - Lukaku - Allen - Sane

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Leysen - Lukaku - Allen - Sane

16:00
Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

16:30
Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain

Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain

16:00
Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

15:30
Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

15:00
Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

14:40
Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

14:20
Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique Analyse

Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

13:40
Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

14:00
Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

13:20
Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

13:00
La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

12:40
Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

12:20
Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient" Réaction

Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

11:40
2
Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

12:00
Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

11:20
Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

11:00
Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

10:30
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

07:00
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved