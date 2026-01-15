Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Juste avant le Mondial 2026, la Belgique devrait disputer un match amical contre la Tunisie, une préparation idéale en vue de son affrontement contre l'Égypte.

Avec la qualification officielle de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 et le tirage au sort désormais connu, l’Union belge peut se concentrer sur la préparation logistique de l’événement.

Le camp de base des Diables Rouges a été choisi, et l’heure est venue de planifier les matchs amicaux pour préparer l’équipe à la compétition, face à des adversaires similaires à ceux qu’elle affrontera lors du Mondial.

La Belgique contre la Tunisie en amical avant la Coupe du monde ?

En mars, Rudi Garcia et ses hommes effectueront un premier déplacement en Amérique du Nord pour défier les États-Unis et le Mexique, une manière de prendre leurs marques sur le continent.

Ces deux rencontres ne refléteront toutefois pas le profil des futurs adversaires des Diables, à savoir l’Iran, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte.

Selon Radio Mosaique FM, l’Union belge serait par ailleurs en train de programmer un autre match amical contre la Tunisie. Si le lieu de la rencontre n’a pas encore été fixé, celle-ci devrait se dérouler en Europe, peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.



