Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

Fracturé au nez après un contact avec Thorgan Hazard lors du stage hivernal, Moussa N'Diaye sera bien présent face à La Gantoise en Coupe de Belgique. L'arrière gauche sénégalais évoluera avec un masque de protection.

Ce jeudi soir, le quatrième et dernier quart de finale de la Coupe de Belgique opposera le Sporting d’Anderlecht à La Gantoise (20h30).

Une rencontre importante pour les deux équipes, et bien sûr pour les Mauves, qui ne seront finalement pas privés d’un joueur pourtant blessé lors du stage hivernal.

Victime d’une fracture du nez à la suite d’un contact avec Thorgan Hazard la semaine dernière, Moussa N’Diaye figure bien dans le groupe de Besnik Hasi pour cette rencontre.

Moussa N'Diaye bien disponible contre La Gantoise

L’arrière gauche sénégalais, qui fait l’objet d’un intérêt de l’Udinese, portera un masque de protection qui lui permettra de jouer normalement et de tenir sa place.

Il sera donc en mesure d’évoluer à la fois ce jeudi et dimanche, lors de la deuxième confrontation face aux Buffalos, cette fois en championnat. Pour rappel, le vainqueur de ce quart de finale retrouvera l’Antwerp en demi-finale, tandis que le Sporting Charleroi affrontera l’Union Saint-Gilloise dans l’autre demi-finale.

