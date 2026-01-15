Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Sous contrat avec le Napoli jusqu'en 2027, Romelu Lukaku susciterait l'intérêt de plusieurs clubs de MLS, qui pourraient passer à l'action dès cet été. Une mauvaise nouvelle potentielle pour le Sporting d'Anderlecht, qui espère toujours rapatrier son ancien attaquant.

"Je veux aussi gagner le vrai Soulier d’Or." C’est par ces mots que Romelu Lukaku s’est exprimé il y a quelques jours, quelques instants après avoir reçu le prix du meilleur joueur belge évoluant à l’étranger… des mains de Marc Coucke.

L’éventualité d’un grand retour au Sporting d’Anderlecht semblait déjà confirmée. Selon le plan envisagé, Big Rom’ irait au terme de son contrat au Napoli, avant de retrouver son club d’origine à l’été 2027.

Mais quelques autres clubs pourraient jouer les trouble-fêtes dans cette belle histoire d’amour. Lukaku avait déjà reçu des offres d’Arabie Saoudite ces dernières années, qu’il avait toutes déclinées.

La MLS fait les yeux doux à Romelu Lukaku

Cependant, Calciomercato en Italie évoque désormais un intérêt concret de plusieurs clubs de MLS pour le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges.

Tout le monde le sait : Romelu Lukaku apprécie la philosophie américaine. Anderlecht a-t-il donc des raisons de s’inquiéter ? En tout cas, le Napoli ne fermerait pas la porte à un transfert cet été, surtout si un club américain venait proposer une somme conséquente.



