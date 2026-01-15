Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Titulaire sur le côté gauche de la défense de l'Inter Miami, Noah Allen pourrait débarquer en Belgique. La Gantoise figure parmi les clubs intéressés par ses services.

Rik de Mil n’est pas encore trop inquiet, mais il l’a rappelé avant d’affronter Anderlecht en Coupe de Belgique : La Gantoise a encore besoin de progresser et de se renforcer, notamment en termes de combativité et de leadership.

Les Buffalos cherchent notamment à renforcer leur secteur défensif et auraient ciblé un jeune talent évoluant aux côtés de Lionel Messi du côté de l’Inter Miami en MLS : Noah Allen.

Jeune arrière gauche de 21 ans, de nationalité grecque, Allen a disputé 47 matchs la saison dernière, pour un total de 3 323 minutes. Désireux de franchir un cap dans sa carrière et de s'installer sur le sol européen, il attire déjà l’attention de plusieurs clubs.

Un coéquipier de Lionel Messi à La Gantoise ?

La Gantoise figure sur cette liste, tout comme le Panathinaikos, selon Tom Bogert, spécialiste des transferts aux États-Unis. "Aucune offre n’a été faite, mais c’est un joueur à suivre dans les 12 prochains mois", précise-t-il.

Récemment, Noah Allen a participé aux cinq matchs de l’équipe U21 de Grèce lors des qualifications pour le championnat d’Europe. Il attend toujours ses débuts avec l’équipe première, et un grand saut en Europe pourrait faciliter cette étape. Malgré son jeune âge, il pourrait être recruté à un prix abordable, puisqu’il est estimé à 1,8 million d’euros sur Transfermarkt.



