Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain

Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Auteur de solides prestations avec OHL, Tobe Leysen attire l'attention de plusieurs clubs. Anderlecht s'est renseigné, mais devrait finalement se tourner vers une autre cible, tandis que plusieurs formations italiennes et le Club de Bruges restent attentives à son profil.

Jugé trop court par le Racing Genk en 2023, alors que les gardiens de talent y sont légion, Tobe Leysen a tenté sa chance à Oud-Heverlee Louvain, où il a rapidement gagné la confiance de l’équipe première.

87 matchs plus tard, le portier de 23 ans figure désormais parmi les cinq meilleurs gardiens du championnat grâce à sa régularité et ses nombreuses prestations de très haut niveau. Pourtant, il n’a pas encore eu l’occasion de rejoindre un club se battant pour les premières places.

Cette possibilité pourrait se concrétiser cet été, plusieurs clubs s’intéressant à ses services. Le Sporting d’Anderlecht s’est notamment renseigné auprès de Louvain, mais les Mauves semblent finalement se tourner vers Jonathan Sirois. Le Club de Bruges voit également en lui un potentiel remplaçant à Simon Mignolet, dont le départ semble se rapprocher.

L'Italie s'intéresse aussi à Tobe Leysen

Tobe Leysen pourrait toutefois quitter la Jupiler Pro League sans avoir joué pour un grand club belge. Selon Calciomercato, le Genoa, Parme et le Torino suivent le portier louvaniste, tandis que l'Inter Milan est un admirateur de longue date.

Estimé à 4 millions d’euros sur Transfermarkt, Leysen est sous contrat à Den Dreef jusqu’en juin 2027, ce qui rend probable un départ cet hiver ou en fin de saison afin d’éviter de le voir partir libre dans 18 mois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Tobe Leysen

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Leysen - Lukaku - Allen - Sane

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Leysen - Lukaku - Allen - Sane

16:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : un retour de dernière minute dans le groupe d'Anderlecht contre Gand

17:00
Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

17:30
Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

Une offre pour Moussa N'Diaye bientôt sur le bureau d'Olivier Renard à Anderlecht ?

14:20
Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

Des raisons de s'inquiéter pour Anderlecht ? Romelu Lukaku dragué en vue du mercato d'été

15:30
Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

Il a refusé de prolonger dans son club : Bruges a-t-il trouvé le remplaçant de Joel Ordonez ?

14:40
Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

16:30
Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

Après son premier trophée : un jeune Belge élu jeune joueur du mois de décembre en D1 portugaise

14:00
Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

13:00
La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

12:40
Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

Un coéquipier de Lionel Messi pourrait débarquer en Jupiler Pro League

15:00
Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

11:20
Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique Analyse

Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

13:40
Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

Charleroi n'a pas de "tueur" devant, mais Aurélien Scheidler a montré que ce n'était pas indispensable

13:20
Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

12:00
Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

12:20
Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient" Réaction

Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

11:40
2
Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

11:00
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

10:30
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

07:00
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved