Bruges, Anderlecht, ou... l'Italie ? Tobe Leysen ne fera plus de vieux os à Louvain

Auteur de solides prestations avec OHL, Tobe Leysen attire l'attention de plusieurs clubs. Anderlecht s'est renseigné, mais devrait finalement se tourner vers une autre cible, tandis que plusieurs formations italiennes et le Club de Bruges restent attentives à son profil.

Jugé trop court par le Racing Genk en 2023, alors que les gardiens de talent y sont légion, Tobe Leysen a tenté sa chance à Oud-Heverlee Louvain, où il a rapidement gagné la confiance de l’équipe première.

87 matchs plus tard, le portier de 23 ans figure désormais parmi les cinq meilleurs gardiens du championnat grâce à sa régularité et ses nombreuses prestations de très haut niveau. Pourtant, il n’a pas encore eu l’occasion de rejoindre un club se battant pour les premières places.

Cette possibilité pourrait se concrétiser cet été, plusieurs clubs s’intéressant à ses services. Le Sporting d’Anderlecht s’est notamment renseigné auprès de Louvain, mais les Mauves semblent finalement se tourner vers Jonathan Sirois. Le Club de Bruges voit également en lui un potentiel remplaçant à Simon Mignolet, dont le départ semble se rapprocher.

L'Italie s'intéresse aussi à Tobe Leysen

Tobe Leysen pourrait toutefois quitter la Jupiler Pro League sans avoir joué pour un grand club belge. Selon Calciomercato, le Genoa, Parme et le Torino suivent le portier louvaniste, tandis que l'Inter Milan est un admirateur de longue date.

Estimé à 4 millions d’euros sur Transfermarkt, Leysen est sous contrat à Den Dreef jusqu’en juin 2027, ce qui rend probable un départ cet hiver ou en fin de saison afin d’éviter de le voir partir libre dans 18 mois.



