Ligue 1 : Marseille écrase le Toulouse de Dejaegere, Lens ne marque pas malgré l'entrée d'Openda

On jouait en Ligue 1 ce jeudi, et l'OM a dominé Toulouse, enchaînant une troisième victoire consécutive en championnat.

Le Vélodrome a commencé sa soirée par deux hommages vibrants : l'un, prévu de longue date, à Johan Hamel, arbitre de Ligue 1 décédé de manière impromptue le 15 novembre dernier, et l'autre, de dernière minute, à Pelé décédé dans l'heure ayant précédé le coup d'envoi. Marseille se reconcentre cependant bien vite : un superbe travail de l'ancien gantois Samuel Gigot offre un but à Valentin Rongier dès la 14e minute (1-0).

Malgré Brecht Dejaegere titulaire et capitaine côté toulousain, l'OM fera le break à la 40e en provoquant un auto-but de Nikolaisen ; dès le retour des vestiaires, le match est tué par un but de Kolasinac et une merveille de frappe enroulée signée Dimitri Payet (52e, 62e). Un penalty transformé par Van den Boomen sauvera l'honneur du Téfécé (86e) mais Marseille en plantera encore deux, sur penalty via Under (80e) puis via Tavares (85e).

Pas de buts du côté de Nice-Lens (0-0)...et même pas de Belge au coup d'envoi : Loïs Openda ne fera que monter au jeu à la 57e, sans parvenir à faire la différence pour les Sang & Or. La situation du Diable Rouge à Lens inquiète un peu puisque déjà avant la Coupe du Monde, il avait perdu sa place dans le onze de base et restait sur trois montées au jeu.