Roberto Martinez se rapproche de la sélection du Portugal !

Démissionnaire après la déroute lors de la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez était resté très discret quant à son prochain poste. Allait-il reprendre du service dans une sélection nationale, après 6 années passées à coacher la Belgique ?

Récemment, le Telegraph annoncait que le tacticien de 49 ans était la piste numéro 1 pour reprendre les rênes de la sélection du Portugal, orpheline de Fernando Santos.

Le média The Athletic semble aller dans ce sens, et révèle même qu'un accord oral aurait été trouvé entre Martinez et la fédération du Portugal. Sa nomination pourrait être finalisée et ainsi officielle en fin de semaine prochaine.

🚨 EXCL: Roberto Martinez has reached verbal agreement to become Portugal coach. Appointment as Fernando Santos successor likely to be finalised towards end of next week. 49yo Spaniard has had club + int’l interest since leaving Belgium role @TheAthleticFC https://t.co/8sC6PhvdC3