FA Cup: Leeds arrache le replay dans les arrêts de jeu

Au lendemain des éliminations de Newcastle et de Bournemouth, on est passé tout près d'une nouvelle surprise en FA Cup.

Leeds United a, en effet, vu l'élimination de très près sur la pelouse de Cardiff, pensionnaire de Championship. Les Whites étaient menés 2-0 à la pause, après des buts de Philogene à la 24e et d'Ojo à la 31e.

Leeds a finalement réagit dans la dernière demi-heure. Grâce à Rodrigo, auteur du but de l'espoir, avant de rater un penalty. Et grâce à Sonny Perkins qui a planté le but de l'égalisation à la 93e. Les deux équipes se retrouveront donc pour un replay.

Il y aura également un replay entre Bristol City et Swansea (1-1). Derby County, Stoke City, Blackburn et Walsall sont en revanche qualifiés pour les seizièmes de finale.