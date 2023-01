Un club canadien vire son coach...15h après l'avoir désigné

La faute à des propos tenus il y a plus de 10 ans sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 10 janvier, le CF Montréal - où un certain Olivier Renard est directeur sportif - a officialisé la nomination de Sandro Grande. Le coach de 45 ans prenait alors les rênes de l'équipe réserve...pour seulement 15 heures.

En effet, dans la foulée - c'est le cas de le dire - de cette nomination, le club décidait de faire marche arrière et de licencier illico presto Grande. La raison ? Des propos tenus sur les réseaux sociaux en 2012, concernant une attaque à l'arme à feu ratée visant la première ministre canadienne de l'époque, Pauline Marois. "La seule erreur que le tueur a commise, c'est de rater sa cible. La prochaine fois mon gars! J'espère !", avait écrit Sandro Grande.

"Nous reconnaissons que l’embauche de Sandro Grande a été une erreur et nous regrettons les répercussions causées par cette décision. Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou choquées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années", a déclaré Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal.