Les Métallos sont prêts pour le derby contre le Standard : "À nous d'enchaîner après avoir bien commencé 2023"

Derby liégeois au programme ce samedi après-midi (16h) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Le RFC Seraing recevra le Standard de Liège au Pairay.

"En tant que Liégeois, c'est un match important dans la région. Une belle affiche et un beau derby. Le Pairay sera plein et il y aura une bonne ambiance. On joue rarement dans un stade comble et voir cette enceinte remplie samedi est réjouissant. De notre côté, on essaiera d'être à la hauteur de l'événement", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

Seraing n'a jamais battu le Standard de Liège à domicile. "Je ne savais pas, mais cela doit nous donner encore plus de pêche et de motivation pour créer un exploit ce week-end alors. On avait bien joué lors de la rencontre aller, mais la vérité d'un match n'est pas celle du suivant. Il faut oublier cette manche aller car on s'attend à une dure bataille samedi. Les joueurs sont prêts", a souligné le T1 des Sérésiens.

Les Métallos doivent mettre fin à une très vilaine série. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis le 26 janvier 2022 (2-0 contre le Beerschot). "On ne doit pas trop y penser, il faut chasser le négatif. On a bien commencé 2023 avec la victoire à Ostende. À nous d'enchaîner ce week-end."