Radja Nainggolan est furieux : "L'Antwerp voulait juste me b******"

"On ne m'a jamais donné d'explication !" Radja Nainggolan a réagi pour la première fois à son départ forcé de l'Antwerp. Le milieu de terrain ne comprend pas pourquoi le club l'a traité comme il l'a fait, a-t-il déclaré dans le podcast Koolcast.

"Je veux quitter la Belgique bientôt, j'en ai vu assez ici", a-t-il déclaré. "Les projecteurs étaient toujours braqués sur moi. Je me suis senti visé. J'ai fait quelques erreurs, je l'admets. Mais j'ai été puni pour cela comme si j'avais commis un meurtre. Lorsque j'ai été arrêté sur les quais avec un taux d'alcoolémie de 0,56, cela a été dans la gazette pendant des semaines. En Italie, une telle chose ne fait même pas la une des journaux."

"J'ai mon image contre moi, j'en suis conscient. J'ai des tatouages, je fume parfois une cigarette, je bois parfois un verre de trop et les footballeurs n'ont pas le droit d'être ivres. Je pense que c'est des conneries. En Italie, dix joueurs fument dans chaque équipe. Même Gianluigi Buffon fume. Je n'ai pas honte de ça. Je veux être un modèle sur le terrain de football, mais je veux aussi profiter de la vie. Avant, c'était très difficile, maintenant je veux en profiter. En Belgique, on se concentre trop sur ce qui se passe en dehors du terrain."

"Après le match au Standard, où nous avons perdu 3-0, les gens n'ont parlé que de mon moment de "vape" sur le banc. Je ne comprends pas ça non plus. D'ailleurs, il y avait une centaine de façons de résoudre ça proprement. J'aurais été heureux de payer une amende allant jusqu'à 30 000 euros que j'aurais pu reverser à "Fight Against Cancer." Alors le club et moi nous en serions mieux sortis. J'ai moi-même perdu ma maman à cause du cancer. Je réalise que ce que j'ai fait était mal. Mais j'avais l'habitude de fumer un paquet et demi de cigarettes par jour. Maintenant je ne fais que vapoter. Je pense que c'est une amélioration, mais aux yeux des autres, c'est toujours mauvais. Aucune solution n'a jamais été recherchée. Antwerp voulait juste me baiser."