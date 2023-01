Maxim De Cuyper n'est pas le seul à crever l'écran à Westerlo : deux autres joueurs attirent "une dizaine de scouts" au Kuipje

Les promus impressionnent jusqu'en dehors de nos frontières.

Avec son actuelle septième place au classement et son style de jeu généreux en efforts et en buts, Westerlo a déjà réussi sa saison pour son retour parmi l'élite. Avec comme conséquence l'intérêt d'autres clubs pour ses joueurs les plus en vue dès le mois de janvier. Après le départ d'Halil Akbunar à Eyüpspor, d'autres Campinois pourraient suivre.

Si Maxim De Cuyper (prêté par le Club de Bruges) apparaît comme l'un des joueurs les plus bankables du noyau, deux autres éléments suscitent également les convoitises. Dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen, le vice-président Hasan Cetinkaya révèle que les clubs font la file pour venir superviser l'attaquant Lyle Foster et le milieu de terrain Nicolas Madsen : " Une dizaine de clubs. De la Premier League, de la Bundesliga, de la France, de l'Italie, de l'Espagne. Quiconque voit la liste des clubs qui envoient des scouts à Westerlo est impressionné".

De quoi renforcer la fierté autour du club, même quand on a de l'expérience au sein d'une équipe comme Fenerbahce : "A Istanbul, j'étais habitué à cela, mais pour Westerlo, c'est unique. Un grand club, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais vingt toutes les semaines...". L'intérêt étant acté, reste à savoir quelle sera la position de la direction lorsque des offres concrètes arriveront sur la table.