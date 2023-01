L'ancien du Cercle Irvin Cardona signe en Allemagne

Irvin Cardon avait impressionné avec le Cercle de Bruges, puis à sa signature à Brest. Un peu moins à son affaire cette saison, il rejoint l'Allemagne.

Irvin Cardona (25 ans) avait grandement contribué à la montée du Cercle de Bruges en D1A en 2018, inscrivant 15 buts en 38 rencontres lors de ses prêts depuis l'AS Monaco. Reparti en France, Cardona avait signé pour le Stade Brestois en 2019. Il y compte 106 matchs et 19 buts, mais est tombé en disgrâce cette saison avec 10 matchs sans aucun but inscrit et un statut de réserviste.

Le talentueux ailier formé à Monaco quitte de nouveau la France : il s'est engagé à Augsbourg, 14e de Bundesliga, jusqu'en 2027, annonce L'Equipe. Brest récupère 1 million d'euros, un peu moins que le montant déboursé pour attirer Cardona depuis Monaco.