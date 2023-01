Matthieu Dossevi, ex-Rouche, tacle "les aveugles" du VAR

La vidéo a floué le Standard ce week-end, ne signalant pas que Christophe Lepoint aurait dû être exclu. Et l'ancien Rouche Matthieu Dossévi n'est pas non plus fan de la VAR, à en croire son tweet récent.

Matthieu Dossévi s'est ainsi emballé suite à une décision arbitrale lors de Lens-Auxerre, et qui vaut à Isak Touré, de l'AJ Auxerre, d'être exclu pour un second carton jaune. L'ancien du Standard n'est pas d'accord et le fait savoir : "Et encore une fois t’as visiblement 3 aveugles dans un camion qui sont incapables d’indiquer à leur pote qu’il y a strictement rien! C’est chiant…", écrit Dossévi avec franc-parler. Et encore une fois t’as visiblement 3 aveugles dans un camion qui sont incapables d’indiquer à leur pote qu’il y a strictement rien! C’est chiant… https://t.co/n8IWs03sKu — Matthieu Dossevi (@MDossevi) January 16, 2023