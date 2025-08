Deux clubs belges en Ligue des Champions ? Oui, c'est possible : "On peut rêver encore plus grand"

Les médias étrangers, notamment aux Pays-Bas, ont souligné l'essor du football belge, ces derniers jours. Notre football peut-il encore rêver plus grand ?

La Belgique poursuit sa progression dans le classement UEFA, avec l’ambition réaliste d’atteindre la sixième place dans les deux prochaines saisons. Actuellement huitième, derrière les Pays-Bas et le Portugal, le pays bénéficie des bonnes performances de ses clubs sur la scène européenne.

Cette évolution pourrait permettre à la Belgique d’obtenir deux tickets directs pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, un privilège réservé aux meilleures nations du football européen.

[📊 UEFA Country Ranking - as of 30 July]



🇵🇱 Poland knocking on 🇳🇴 Norway's door!



🇭🇺 Hungary jumped 2 places and overtook 🇸🇰🇷🇴 on #23!



🇷🇴 Romania fell to #25. pic.twitter.com/s0jlrawG90 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 30, 2025

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Lorin Parys, CEO de la Pro League, s’est montré confiant. Selon lui, le football belge s’est clairement amélioré ces trois dernières années. "Et c'est entièrement grâce à nos clubs", a-t-il assuré.

Il souligne que la Belgique figure désormais dans le top trois des pays qui exportent le plus de jeunes talents vers les cinq grands championnats européens. Une preuve, selon lui, que le championnat belge est devenu plus attractif et plus formateur. "Nulle part ailleurs les jeunes n'ont autant d'opportunités. Cela prouve également que notre ligue devient de plus en plus attractive."

La Belgique, solide huitième au classement UEFA, peut désormais rêver plus grand. Si la dynamique actuelle se poursuit, la perspective de voir deux clubs directement qualifiés pour la Ligue des Champions devient plus qu’un simple espoir. "Oui, on peut rêver encore plus grand", a-t-il conclu.