Un grand talent belge éclot loin de son club formateur : "J'attendais ce moment avec impatience"

Zulte Waregem s'est renforcé cet été avec l'arrivée de Thomas Claes, en provenance de l'équipe réserve du Racing Genk. Auteur d'une bonne préparation, il a directement été titularisé lors de la première journée de championnat avec l'Essevee. Cette saison marquera-t-elle enfin sa véritable éclosion ?

Thomas Claes, milieu de terrain de 21 ans, a rejoint Zulte Waregem il y a un peu plus d’un mois, en s’engageant jusqu’en 2028. Zulte espère faire de lui un élément central de son entrejeu, et un acteur clé pour les saisons à venir.

Formé au Racing Genk, Thomas Claes a longtemps été un pilier des équipes de jeunes du club limbourgeois, dont il a même porté le brassard de capitaine. Il a fait ses débuts en équipe première lors des Champions Play-Offs de la saison dernière, avant de choisir Zulte Waregem pour obtenir davantage de temps de jeu.

Un rôle clé à Zulte Waregem ?

« Malgré son jeune âge, Thomas possède déjà une belle expérience du haut niveau. Sa qualité de frappe, sa vision du jeu et son sens du placement font de lui un vrai atout pour notre effectif », a déclaré le club sur son site officiel.

De Genkie au Boer. Bienvenue, Thomas! 👨🌾



Thomas ne fera pas encore partie des sélections pour le match ce week-end.



La valeur de Thomas Claes sur Transfermarkt s’élève actuellement à 400 000 euros, bien qu’elle ait déjà atteint les 600 000 euros par le passé. Le jeune milieu belge espère naturellement faire grimper cette valeur à nouveau — et pourquoi pas la dépasser dans un avenir proche.

Le week-end dernier, Claes a effectué ses débuts officiels sous les couleurs de Zulte Waregem lors de la première journée de championnat face à Malines. La rencontre s’est terminée sur un score de 1-1, et la prestation du jeune milieu a été saluée comme l’une des satisfactions du match côté local.

Un sentiment fantastique"

« Physiquement, je me suis senti plutôt bien, même si c’était bien sûr mon tout premier match », a confié Claes après la rencontre. « J’attendais vraiment ce moment avec impatience. »

Satisfait du résultat et de la prestation collective, il ajoute : « C’est un sentiment fantastique. Nous pouvons être contents du résultat. On a su se créer beaucoup d’occasions et on a poussé jusqu’à la dernière minute. On a vraiment joué en équipe. »

La saison dernière, Thomas Claes évoluait encore en Challenger Pro League, souvent devant des tribunes clairsemées. Mais cette saison marque un tournant. Pour son premier match avec Zulte Waregem face à Malines, il a pu goûter à une ambiance toute autre, portée par une tribune entièrement acquise à la cause d’Essevee.

Les supporters font la différence"

« Cela apporte un petit plus, car il ne faut pas sous-estimer l’impact du public. Les détails peuvent faire la différence et les supporters peuvent vraiment aider », a confié Claes. Sur le terrain, il peut également compter sur le soutien précieux de Nnadi, un récupérateur solide qui lui offre davantage de liberté pour se projeter vers l’avant.

Un potentiel à révéler

S’il a livré une prestation encourageante, Claes n’a pas encore totalement exploité son potentiel offensif, comme l’a souligné son entraîneur Sven Vandenbroeck. « Il conserve bien le ballon et possède indéniablement des qualités techniques. Peut-être devrait-il faire preuve de plus d’audace », a estimé le coach, qui en attend davantage dans la prise de risques.

Claes a tout de même été chargé de plusieurs phases arrêtées, un rôle important pour un jeune joueur. « Nous avons recruté des profils capables de faire la différence sur coup de pied arrêté, avec un bon pied. C’est un aspect sur lequel nous voulons aussi progresser », a conclu Vandenbroeck.