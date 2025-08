"Je n'ai pas été et ça a payé cash" : Martin Delavallée s'explique sur le but encaissé en fin de match

Charleroi et l'Europe, c'est déjà terminé. Éliminés par Hammarby au deuxième tour préliminaire de la Conference League, les rêves européens des Zèbres ont rapidement été anéantis. Le gardien Martin Delavallée s'est exprimé à notre micro après la défaite des Carolos.

Martin Delavallée était évidemment très déçu après cette rencontre. "C’est une immense déception. On doit rapidement relever la tête et vite se remettre à 100 % mentalement et physiquement pour le match de dimanche", nous explique-t-il.

Ce match semblait pouvoir tourner dans les deux sens : "Oui, c’est sûr, ça pouvait tourner des deux côtés. Et malheureusement pour nous aujourd’hui, la pièce n’est pas tombée du bon côté. C’est comme ça. Je pense qu’on a tout donné sur le terrain, qui n’était pas facile à jouer." Le terrain n'était pas en très bon état en raison des fortes pluies juste avant le match.

Charleroi a malgré tout répondu présent physiquement : "Mais bon, c’était dur aussi pour eux. Ce sont des êtres humains comme nous, et je pense qu’on l’a vu : physiquement, on a répondu présent. Ils ne nous ont pas dominés sur l’aspect physique."

L'aventure européenne des Zèbres s’arrête très tôt dans la saison. De quoi renforcer un goût amer de déception ? "On le savait à l’avance : c’est une confrontation directe. Il n’y a qu’une des deux équipes qui allait passer au prochain tour. Maintenant, on a le championnat, la Coupe de Belgique, et encore toute la saison."

On ne peut pas en vouloir à l'équipe, on a tout donné

Sur le but concédé en toute fin de prolongation, Martin Delavallée n'a pas su éviter que le ballon rentre dans le but. Le ballon semblait difficile à aller chercher : "Presque tout le match je suis sorti sur les ballons aériens. J’ai essayé d’y aller même quand c’était un peu bourbier. Malheureusement, là je n’ai pas été et ça a payé cash. On ne peut pas en vouloir à l'équipe, on a tout donné. On a essayé d’aller jusqu’au bout et d’aller chercher cette victoire pour les supporters."

"C’est une très bonne expérience pour le groupe parce qu’on a une équipe qui est très jeune et encore beaucoup à apprendre. Et je pense vraiment que c’est comme ça qu’on va grandir. Ça va nous servir pour la saison", conclut-il.