Victor Osimhen s'offre un transfert à 75 millions...mais se fait voler la vedette par le fils d'un Diable Rouge

Après une première saison en prêt à 37 buts en 41 matchs, Victor Osimhsen est rapidement entré dans le coeur des supporters du Galatsaray. Les Turcs ont tout fait pour l'acquérir définitivement. Mais comme souvent avec Naples, les négociations ont été longues et difficiles.

L'opération a tout de même abouti hier, avec un chèque de 75 millions d'euros et un pourcentage à la revente de 10% pour les Naploitains. Grâce à son contrat de trois ans, le Nigérian touchera 15 millions d'euros par an, avec des bonus envisageables.

L'attente quant à l'officialisation du transfert et les péripéties rencontrées ces dernières semaines ont décuplé la joie des supporters stambouliotes. Comme souvent en Turquie, l'avion ramenant définitivement Osimhen a été suivi à distance par plus de 20 000 personnes surveillant l'évolution de sa trajectoire.

Victor Osimhen’s transfer plane, carrying him to Galatasaray for €75M, is the most tracked aircraft in the world — with nearly 20,000 people watching it live. pic.twitter.com/1R1YPYB9Vm