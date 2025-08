Mons entre dans une nouvelle ère ! Deux nouveaux hommes forts arrivent, dont un ancien de Chelsea

Le RAEC Mons était à la recherche de nouveaux investisseurs depuis plusieurs mois. Les Dragons ont trouvé le soutien attendu en Angleterre.

Malgré la montée manquée en D1B la saison dernière, Mons reste très ambitieux. Les Dragons veulent retrouver le football professionnel et moderniser leur stade. Une étape a été franchie en ce sens. Les Montois ont en effet annoncé l'arrivée de deux nouveaux actionnaires anglais au sein du club.

Le premier est Peter Gould, un entrepreneur immobilier de renom et ancien membre du conseil d’administration de Chelsea qui a depuis investi dans deux projets en Jamaïque.

L'autre actionnaire, Charlie Methven, connaît bien Gould pour avoir travaillé avec lui en Jamaïque. Il a également oeuvré dans des clubs tels qu'Oxford United, Sunderland AFC et Charlton.

De l'expertise supplémentaire pour le RAEC

Et ce n'est pas tout : Simon Van Kerckhoven, ancien consultant du City Football Group (pour qui il a travaillé comme COO à Lommel) rejoint également le club comme Managing Director. Avec cette équipe élargie, la structure évolue : Bernard Courcelles est nommé Président et Hubert Ewbank devient Président d’Honneur. Les deux conservent leur rôle d’administrateur.

"Le projet que nous avons construit depuis le début de la Renaissance n’a cessé d’évoluer. Comme je m’y étais engagé, il est temps de franchir une nouvelle étape. Avec Peter, Charlie et Simon, nous avons trouvé le bon partenaire, au bon moment, pour faire grandir le club à tous les niveaux. Le RAEC Mons devient plus fort, mieux structuré et toujours fidèle à son histoire", se félicite Bernard Courcelles.