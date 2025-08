🎥 "Ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné" : Isaac Mbenza ne mâche pas ses mots après la défaite contre Hammarby

Isaac Mbenza s'est exprimé avec déception à notre micro après la défaite du Sporting de Charleroi contre Hammarby. Il a notamment estimé que la rencontre s'était jouée sur des détails et que les Suédois n'étaient pas supérieurs.

Le Sporting de Charleroi et la Coupe d'Europe, c'est déjà officiellement terminé. Les Zèbres ont été éliminés par Hammarby au deuxième tour préliminaire de la Conference League...

Isaac Mbenza est logiquement très déçu après la défaite de son équipe 1-2 au match retour (1-2 cumulé) : "On est très déçus. On a essayé de faire au mieux. Maintenant, c’est l’Europe, c’est comme ça, c’est les petits détails. Prendre un but comme ça, c’est très rageant. Mais maintenant, on ne peut que regarder vers l’avant et se concentrer sur le championnat et sur les prochaines échéances."

"On aurait pu finir le match. Il nous a manqué les derniers gestes. Ils ont eu ce petit truc en plus sur coup de pied arrêté," pointe l'ailier à notre micro.

Les esprits carolos n’étaient-ils pas déjà trop tournés vers la séance de tirs au but avant d’encaisser un but à la 119e sur une tête de Victor Eriksson ? "On regarde un peu le chrono à ce moment-là, on voit 119, donc on se dit qu’il faut tenir jusqu’au bout. Maintenant il y a un coup de pied arrêté, il faut se concentrer pour ne pas que ça s’arrête, et malheureusement, maintenant ça doit servir de leçon. C’est très formateur pour les saisons à venir."

Hammarby inférieur à Charleroi ?

Hammarby n’était pas meilleur que Charleroi selon lui : "L’adversaire n’était pas spécialement supérieur à nous. Je crois que ça s’est vu dans le contenu. On leur a tenu tête, même si on était donnés perdants au départ."

"Maintenant, je pense qu’ils nous respecteront davantage quand on leur citera le nom de Charleroi. Aujourd’hui, ils gagnent sur un détail, pour moi ce n’est pas la meilleure équipe qui a gagné aujourd’hui."