Tielemans, Onana et...Dendoncker rejoints par un quatrième Diable à Villa ? Les contacts ont débuté il y a des mois

Ces deux dernières saisons, Aston Villa a ajouté une coloration belge à son entrejeu. Les Villans songent à faire de même en attaque.

Leander Dendoncker il y a trois ans, Youri Tielemans en 2023, Amadou Onana l'été dernier : Aston Villa va-t-il enchaîner un quatrième mercato estival avec un achat noir jaune rouge ? C'est une possibilité, à en croire les bruits de couloir autour de Loïs Openda.

Sacha Tavolieri écrit que les Villans sont bel et bien une option pour le buteur de Leipzig. Il va même plus loin, expliquant que l'intérêt est réciproque et que les premiers contacts entre les deux parties remontent à plusieurs mois.

Openda à l'assaut d'un cinquième championnat différent ?

La saison dernière, le Liégeois de 25 ans avait impressionné Unai Emery en Ligue des Champions. Malgré la défaite 2-3 de Leipzig contre les Villans, Openda avait livré un grand match avec un but et un assist.

Mais le dossier est encore loin d'être bouclé : pour que l'ancien attaquant de Lens, de Vitesse et du Club de Bruges puisse débarquer, il faudrait qu'Ollie Watkins. Après 87 buts pour Aston Villa, l'attaquant anglais est très convoité.

Il en faudra tout de même beaucoup pour convaincre Leipzig de le lâcher : Loïs Openda y dispose encore de trois ans de contrat et pourrait être vendu pour un montant supérieur aux 50 millions de valeur marchande estimés par Transfermarkt.