Les supporters de Saint-Trond le redoutaient, ceux d'Anderlecht l'attendaient : la grande annonce d'Adriano Bertaccini

Le transfert d'Adriano Bertaccini à Anderlecht devrait être officialisé aujourd'hui. Le joueur a fait ses adieux à Saint-Trond.

Son entrée au jeu décisive face à La Gantoise (un but et un assist pour faire basculer la rencontre dans le moneytime) sonnait déjà comme des adieux au Stayen. Contre les Buffalos, Saint-Trond savait qu'il avait sans doute déjà assisté aux derniers pas de son buteur en tant que Canari.

Le transfert de Bertaccini à Anderlecht n'a pas encore été officialisé mais bien publiquement confirmé par Besnik Hasi. Désormais, c'est au Carolo de confirmer son départ du Limbourg après 26 buts en 50 matchs pour les Trudonnaires.

"Je prends un moment aujourd’hui pour m’adresser à vous, les supporters du STVV. Ce n’est pas simple de trouver les mots, parce que ce club et vous tous, vous avez occupé une place très spéciale dans ma vie ces dernières années", a-t-il commencé sur son compte Instagram.

Le Stayen, une étape clé dans son évolution

"Je veux simplement vous dire merci. Merci pour votre soutien, pour votre passion, pour tous les moments partagés, bons comme plus difficiles. Grâce à vous, j’ai pu grandir en tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme", poursuit Bertaccini.



"Le STVV restera à jamais dans mon cœur. Ici, j’ai vécu des émotions fortes, j’ai rencontré des personnes formidables, et je pars avec énormément de respect et de gratitude. Aujourd’hui, une nouvelle opportunité s’offre à moi, celle de rejoindre un club qui joue l’Europe. C’est un pas important dans ma carrière, et je suis convaincu que c’est le bon choix. Une carrière de footballeur est courte, et quand une occasion comme celle-ci se présente, il faut savoir la saisir", explique l'ancien goleador du RFC Liège.



"Vous allez beaucoup me manquer, tout comme les personnes qui travaillent chaque jour au sein du STVV. Merci pour tout, du fond du cœur. Ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir. Et je n’oublierai jamais ce que j’ai vécu ici. À bientôt", conclut Bertaccini.